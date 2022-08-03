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В пятой части комедии сестры Васнецовы становятся еще старше: Маша готовится к поступлению в театральный вуз, Даша укрепляет статус в готической тусовке, Женя знакомится с родителями парня, Галина Сергеевна открывает бизнес, а Пуговка живет с «мужем» в шкафу. Сергей Алексеевич продолжает принимать новых клиентов, среди которых дорогая копия Тамары и журналист-неудачник. Василий Федотов тоже навещает многодетную семью, но по необычному поводу — его преследует киллер.



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