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Папины дочки
5-й сезон

Папины дочки (сериал, 2008) сезон 5 смотреть онлайн

9.32008, Папины дочки. Сезон 5 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Легендарный ситком от авторов «Кадетства» и «Ранеток». Не пропустите продолжение истории об отце-одиночке и продолжайте смотреть «Папины дочки» — 5 сезон онлайн ждет вас на Wink!

В пятой части комедии сестры Васнецовы становятся еще старше: Маша готовится к поступлению в театральный вуз, Даша укрепляет статус в готической тусовке, Женя знакомится с родителями парня, Галина Сергеевна открывает бизнес, а Пуговка живет с «мужем» в шкафу. Сергей Алексеевич продолжает принимать новых клиентов, среди которых дорогая копия Тамары и журналист-неудачник. Василий Федотов тоже навещает многодетную семью, но по необычному поводу — его преследует киллер.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»