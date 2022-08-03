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Папины дочки
17-й сезон

Папины дочки (сериал, 2011) сезон 17 смотреть онлайн

9.32011, Папины дочки. Сезон 17 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение любимого российского ситкома. Не пропустите 17 сезон комедии «Папины дочки» — сериал 2007-2013 годов доступен на Wink в любое время!

В семнадцатом сезоне вы переместитесь на полгода вперед и узнаете, как Даша и Веник отпразднуют очередную годовщину рождения дочки. Молодая мама снова выходит на работу, но для этого нужно найти няню за скромное жалование. Маша и Галина Сергеевна продолжают жить вместе — старшая сестра лишается работы, а средняя помогает ей справиться со стрессом. Пуговка возвращается в столицу из Красноярска и привозит с собой десантника Вадима, который производит большое впечатление на самую любвеобильную Васнецову…

Какие еще сюрпризы подготовили повзрослевшие сестры, увидите в продолжении сериала «Папины дочки» — 17 сезон ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»