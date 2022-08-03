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Девятая часть знаменитой комедии насыщена событиями: Даша, Галина Сергеевна и Полежайкин готовятся к выпускному и сдают государственный экзамен, на который приходит серьезная комиссия. Чтобы двоечники получили аттестаты, самой умной сестре придется сильно попотеть! В это время Маша понимает, что влюблена в Веника, но студенту нравится совсем другая девушка. Людмила сталкивается с проблемами на работе и становится сотрудницей агентства по организации праздников.



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