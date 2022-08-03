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Папины дочки
9-й сезон

Папины дочки (сериал, 2009) сезон 9 смотреть онлайн

9.32009, Папины дочки. Сезон 9 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение легендарного российского ситкома о многодетной семье Васнецовых. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Папины дочки» — 9 сезон онлайн ждет вас в любое время!

Девятая часть знаменитой комедии насыщена событиями: Даша, Галина Сергеевна и Полежайкин готовятся к выпускному и сдают государственный экзамен, на который приходит серьезная комиссия. Чтобы двоечники получили аттестаты, самой умной сестре придется сильно попотеть! В это время Маша понимает, что влюблена в Веника, но студенту нравится совсем другая девушка. Людмила сталкивается с проблемами на работе и становится сотрудницей агентства по организации праздников.

Смогут ли неунывающие Васнецовы преодолеть трудности, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 9 сезон доступен на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»