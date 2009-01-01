Папины дочки (сериал, 2009) сезон 9 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Папины дочки. Сезон 9. Серия 19
9.32009, Папины дочки. Сезон 9. Серия 19
Комедия, Семейный16+

Знаменитый ситком об одиноком отце, который воспитывает пять совершенно разных девочек — с участием Андрея Леонова, Нонны Гришаевой, Дарьи Мельниковой, Елизаветы Арзамасовой и целой плеяды других известных актеров. У психотерапевта Сергея Васнецова в личной жизни случается трагедия — жена уходит к канадскому хоккеисту, оставив бывшему мужу пять дочек, воспитанием которых до этого ему почти не приходилось заниматься. Помогать ему вызывается теща Антонина Семеновна. Все они могут ссориться и быть недовольны своими родственниками, но члены семьи Васнецовых всегда готовы выручать друг друга. К тому же у Сергея появляется богатая пациентка, в которой он видит решение своих профессиональных проблем. За 20 сезонов жизнь центральных персонажей не раз поменяется, девочки будут расти, а в истории будут появляться новые герои — смотрите сериал «Папины дочки» (2007) в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

