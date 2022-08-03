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Папины дочки
18-й сезон

Папины дочки (сериал, 2011) сезон 18 смотреть онлайн

9.32011, Папины дочки. Сезон 18 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение оригинального российского ситкома с четырьмя статуэтками ТЭФИ. Оставайтесь на Wink и смотрите комедию «Папины дочки» — 18 сезон ждет вас уже сейчас!

Главный конфликт восемнадцатого сезона — отношения Маши и Вадика. Бывший десантник предлагает Васнецовой руку и сердце, но ее смущает фамилия будущего мужа. В отношениях Даши и Веника тоже намечается раскол, виной которому равнодушие и ревность, а из дома бабушки то и дело пропадают ценные вещи. Полежайкин продолжает работать полицейским и подозревает Пуговку в краже редкого животного из цирка. Между тем Галина Сергеевна сталкивается с коварствами Федотова, который мечтает вернуть ценного сотрудника на работу.

Как дружная семья преодолеет трудности, узнаете, если продолжите смотреть онлайн «Папины дочки» — 18 сезон доступен на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»