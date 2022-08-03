Продолжение оригинального российского ситкома с четырьмя статуэтками ТЭФИ. Оставайтесь на Wink и смотрите комедию «Папины дочки» — 18 сезон ждет вас уже сейчас!



Главный конфликт восемнадцатого сезона — отношения Маши и Вадика. Бывший десантник предлагает Васнецовой руку и сердце, но ее смущает фамилия будущего мужа. В отношениях Даши и Веника тоже намечается раскол, виной которому равнодушие и ревность, а из дома бабушки то и дело пропадают ценные вещи. Полежайкин продолжает работать полицейским и подозревает Пуговку в краже редкого животного из цирка. Между тем Галина Сергеевна сталкивается с коварствами Федотова, который мечтает вернуть ценного сотрудника на работу.



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