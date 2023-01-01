Папины дочки. Сезон 1
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Папины дочки
1-й сезон

Папины дочки (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

9.32007, Папины дочки. Сезон 1 20 серий
Комедии, Семейные16+

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Сюжет

Начало культового ситкома об отце-одиночке. Не пропустите сериал «Папины дочки» — 1 сезон онлайн доступен на нашем сервисе Wink!

В первой части комедии вы познакомитесь с семьей Васнецовых. Ее состав впечатляет: папа и семейный психотерапевт Сергей, гламурная старшая дочка Маша, гот Даша, спортсменка Женя, ботаник Галина Сергеевная и малютка Пуговка. Всех объединяет общее горе — побег мамы. Девочки стараются помочь главе дома, но разве может быть все спокойно, когда в одной квартире обитают сразу несколько подростков? К тому же в гости регулярно приходит хоть и любящая, но строгая бабушка Антонина Семеновна...

Сможет ли Сергей наладить быт и найти подход к детям, узнаете, если будете смотреть сериал «Папины дочки» — 1 сезон доступен на Wink уже сейчас!

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5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»

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