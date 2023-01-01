Папины дочки (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Начало культового ситкома об отце-одиночке. Не пропустите сериал «Папины дочки» — 1 сезон онлайн доступен на нашем сервисе Wink!
В первой части комедии вы познакомитесь с семьей Васнецовых. Ее состав впечатляет: папа и семейный психотерапевт Сергей, гламурна�я старшая дочка Маша, гот Даша, спортсменка Женя, ботаник Галина Сергеевная и малютка Пуговка. Всех объединяет общее горе — побег мамы. Девочки стараются помочь главе дома, но разве может быть все спокойно, когда в одной квартире обитают сразу несколько подростков? К тому же в гости регулярно приходит хоть и любящая, но строгая бабушка Антонина Семеновна...
Сможет ли Сергей наладить быт и найти подход к детям, узнаете, если будете смотреть сериал «Папины дочки» — 1 сезон доступен на Wink уже сейчас!
Сериал Папины дочки 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский