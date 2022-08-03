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Тринадцатую часть ситкома можно назвать самой праздничной — Веник делает предложение Даше, а бабушка собирается замуж за отца Антонова. Теперь будущим молодоженам нужно организовать совместный праздник, но Михаил Казимирович случайно теряет паспорт Антонины Семеновны. В жизни Галины Сергеевны тоже наступают перемены — она устраивается на работу в компанию олигарха и сталкивается с законами офисных стен. Маша снова влюбляется в учителя информатики Павла Сергеевича, который на этот раз преподает физику, а в это время Пуговка зарабатывает авторитет в классе.



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