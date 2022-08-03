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Папины дочки
13-й сезон

Папины дочки (сериал, 2010) сезон 13 смотреть онлайн

9.32010, Папины дочки. Сезон 13 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Продолжение знаменитой комедии о приключениях семьи Васнецовых. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Папины дочки» — 13 сезон бесплатно доступен в любое время!

Тринадцатую часть ситкома можно назвать самой праздничной — Веник делает предложение Даше, а бабушка собирается замуж за отца Антонова. Теперь будущим молодоженам нужно организовать совместный праздник, но Михаил Казимирович случайно теряет паспорт Антонины Семеновны. В жизни Галины Сергеевны тоже наступают перемены — она устраивается на работу в компанию олигарха и сталкивается с законами офисных стен. Маша снова влюбляется в учителя информатики Павла Сергеевича, который на этот раз преподает физику, а в это время Пуговка зарабатывает авторитет в классе.

Справятся ли девочки с трудностями взрослой жизни, узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки» — 13 сезон ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»