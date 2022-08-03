Очередная часть популярного российского ситкома о веселой многодетной семье. Продолжайте смотреть сериал «Папины дочки» — 6 сезон онлайн доступен на нашем сервисе Wink в любое время!



Шестой сезон комедии насыщен событиями: Маша, Женя и Галина Сергеевна остаются в доме одни. За ними присматривает неугомонная Антонина Семеновна, заставляющая девочек зарабатывать карманные деньги по прейскуранту. Василий тоже не отстает в заботе и поручает телохранителю следить за сестрами. Не обойдется история и без Тамары, продающей громкоговорители в приемной, пока Сергей Алексеевич в отпуске. Однако планы на офис психотерапевта есть и у другого претендента — Антонова, который по-прежнему обожает ходить на свидания в тайне от жены.



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