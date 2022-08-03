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Папины дочки
6-й сезон

Папины дочки (сериал, 2008) сезон 6 смотреть онлайн

9.32008, Папины дочки. Сезон 6 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Очередная часть популярного российского ситкома о веселой многодетной семье. Продолжайте смотреть сериал «Папины дочки» — 6 сезон онлайн доступен на нашем сервисе Wink в любое время!

Шестой сезон комедии насыщен событиями: Маша, Женя и Галина Сергеевна остаются в доме одни. За ними присматривает неугомонная Антонина Семеновна, заставляющая девочек зарабатывать карманные деньги по прейскуранту. Василий тоже не отстает в заботе и поручает телохранителю следить за сестрами. Не обойдется история и без Тамары, продающей громкоговорители в приемной, пока Сергей Алексеевич в отпуске. Однако планы на офис психотерапевта есть и у другого претендента — Антонова, который по-прежнему обожает ходить на свидания в тайне от жены.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»