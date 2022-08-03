Финальная глава легендарного российского сериала о семье Васнецовых. Если не терпится узнать, чем закончится история, включайте комедию «Папины дочки» — 20 сезон бесплатно доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!



В двадцатом сезоне Галина Сергеевна пытается скрыть от Иржи правду о своем возрасте, а заодно знакомит его с родителями. В Москву внезапно возвращается Павел Сергеевич и становится частью любовного треугольника, а Маша всеми силами помогает сестре разобраться в личной жизни. Тем временем в Лохово приезжает Аэлита Степановна и наводит свои порядки — учит Васнецовых слушать классическую музыку и знакомится с назойливым председателем товарищества собственников жилья. Даша назло свекрови получает диплом массажиста, а Сергей Алексеевич комплектует из-за отсутствия клиентов.



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