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Пуговка становится тетей, а Маша влюбляется в нового парня — эти и другие новости ждут в асв шестнадцатой части ситкома. Даша и Веник по-прежнему ждут ребенка и заканчивают ремонт в квартире, которым руководит Зина. В соседней квартире кипят бурные страсти, ведь Галина Сергеевна впервые в жизни серьезно влюбляется, а Феликс постоянно ошивается на кухне сестер в надежде получить ответ на свои чувства. Но это еще не конец — Людмила узнает об интересном положении, но боится рассказать мужу правду.



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