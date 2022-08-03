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Папины дочки
16-й сезон

Папины дочки (сериал, 2011) сезон 16 смотреть онлайн

9.32011, Папины дочки. Сезон 16 20 серий
Комедия, Семейный16+

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О сериале

Самый беременный сезон знаменитой комедии о семье Васнецовых. Оставайтесь с Wink и включайте новые эпизоды сериала «Папины дочки» — смотреть бесплатно в хорошем качестве их можно прямо сейчас!

Пуговка становится тетей, а Маша влюбляется в нового парня — эти и другие новости ждут в асв шестнадцатой части ситкома. Даша и Веник по-прежнему ждут ребенка и заканчивают ремонт в квартире, которым руководит Зина. В соседней квартире кипят бурные страсти, ведь Галина Сергеевна впервые в жизни серьезно влюбляется, а Феликс постоянно ошивается на кухне сестер в надежде получить ответ на свои чувства. Но это еще не конец — Людмила узнает об интересном положении, но боится рассказать мужу правду.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»