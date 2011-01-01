Папины дочки (сериал, 2011) сезон 18 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 13Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 19Бесплатно
- 16+24 мин
Папины дочки
Сезон 18 Серия 20Бесплатно
О сериале
Знаменитый ситком об одиноком отце, который воспитывает пять совершенно разных девочек — с участием Андрея Леонова, Нонны Гришаевой, Дарьи Мельниковой, Елизаветы Арзамасовой и целой плеяды других известных актеров. У психотерапевта Сергея Васнецова в личной жизни случается трагедия — жена уходит к канадскому хоккеисту, оставив бывшему мужу пять дочек, воспитанием которых до этого ему почти не приходилось заниматься. Помогать ему вызывается теща Антонина Семеновна. Все они могут ссориться и быть недовольны своими родственниками, но члены семьи Васнецовых всегда готовы выручать друг друга. К тому же у Сергея появляется богатая пациентка, в которой он видит решение своих профессиональных проблем. За 20 сезонов жизнь центральных персонажей не раз поменяется, девочки будут расти, а в истории будут появляться новые герои — смотрите сериал «Папины дочки» (2007) в хорошем качестве на Wink.
Сериал Папины дочки 18 сезон 16 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский