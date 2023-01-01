9.21978, Death on the Nile
Драмы, Криминал134 мин18+
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Смерть на Ниле (фильм, 1978) смотреть онлайн
Сюжет
Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием.
На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой.
В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Гиллермин
- ПУАктёр
Питер
Устинов
- ДБАктриса
Джейн
Биркин
- ЛЧАктриса
Лоис
Чайлз
- БДАктриса
Бетт
Дэвис
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- ДФАктёр
Джон
Финч
- ОХАктриса
Оливия
Хасси
- ИДАктёр
И.С.
Джохар
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- ЭШСценарист
Энтони
Шэффер
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ДБПродюсер
Джон
Брабуне
- РБПродюсер
Ричард
Б. Гудвин
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Григорьева
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Коновалова
- ИВАктриса дубляжа
Инна
Выходцева
- БЭХудожник
Брайан
Эклэнд-Сноу
- ТЭХудожник
Терри
Эклэнд-Сноу
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ДКОператор
Джек
Кардифф
- НРКомпозитор
Нино
Рота