Смерть на Ниле
Wink
Фильмы
Смерть на Ниле
9.21978, Death on the Nile
Драмы, Криминал134 мин18+
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Смерть на Ниле (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Наследница многомиллионного состояния Линнет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожены отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием.

На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линнет. Ей удалось «завербовать» в телохранители знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, совершавшего круиз на этом же пароходе. И Линнет нашли мертвой.

В результате многочисленных продолжительных опросов и поисков Пуаро начал было предполагать, что близок к разгадке. К тому же нашли орудие преступления. Но начались новые убийства…

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть на Ниле»

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