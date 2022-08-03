Колыбельная для брата (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
8.71982, Колыбельная для брата
Драма, Для самых маленьких66 мин12+
О фильме
Первый учебный год в жизни юного Кирилла начинается не очень удачно – его обвиняют в краже кошелька, которого мальчик не брал. Вскоре он самостоятельно находит преступника, тихого и беззащитного одноклассника Чирока. Именно он взял чужой кошелeк, чтобы отдать местным хулиганам, вымогавшим у мальчика деньги. Как же поступить Кириллу? Ведь он теперь знает, что такое взаимовыручка! Ему жалко тихого одноклассника, и он решает самостоятельно разобраться с хулиганами.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма, Для самых маленьких
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВВРежиссёр
Виктор
Волков
- ЕГАктёр
Егор
Грамматиков
- ЕМАктриса
Елена
Москаленко
- ВЗАктёр
Владимир
Зотов
- ВФАктёр
Валерий
Федорищев
- АМАктёр
Андрей
Монахов
- ВПАктёр
Владимир
Пучков
- ЛБАктриса
Лариса
Блинова
- СПАктриса
Софья
Павлова
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Александра
Назарова
- ВКСценарист
Владислав
Крапивин
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- СТКомпозитор
Сергей
Томин