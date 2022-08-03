Колыбельная для брата
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Колыбельная для брата

Колыбельная для брата (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.71982, Колыбельная для брата
Драма, Для самых маленьких66 мин12+

О фильме

Первый учебный год в жизни юного Кирилла начинается не очень удачно – его обвиняют в краже кошелька, которого мальчик не брал. Вскоре он самостоятельно находит преступника, тихого и беззащитного одноклассника Чирока. Именно он взял чужой кошелeк, чтобы отдать местным хулиганам, вымогавшим у мальчика деньги. Как же поступить Кириллу? Ведь он теперь знает, что такое взаимовыручка! Ему жалко тихого одноклассника, и он решает самостоятельно разобраться с хулиганами.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Драма, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb