Первый учебный год в жизни юного Кирилла начинается не очень удачно – его обвиняют в краже кошелька, которого мальчик не брал. Вскоре он самостоятельно находит преступника, тихого и беззащитного одноклассника Чирока. Именно он взял чужой кошелeк, чтобы отдать местным хулиганам, вымогавшим у мальчика деньги. Как же поступить Кириллу? Ведь он теперь знает, что такое взаимовыручка! Ему жалко тихого одноклассника, и он решает самостоятельно разобраться с хулиганами.

