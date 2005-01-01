Босиком по мостовой
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Босиком по мостовой

Босиком по мостовой (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.92005, Barfuss
Драмы, Мелодрамы110 мин16+
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Сюжет

Можно ли встретить более диковинную пару, чем Ник и Лайла — хронический аутсайдер и склонная к самоубийству, психически неустойчивая девушка? Проработав лишь сутки уборщиком в психбольнице, Ник совершенно случайно предотвращает суицид Лайлы. После чего беззащитная, но упорная девушка однажды появляется на пороге его квартиры и остается с ним навсегда. Но есть ли еще место для любви в таких сердцах, искалеченных предвзятостью и стереотипами социума?

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Босиком по мостовой»

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