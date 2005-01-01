Босиком по мостовой (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.92005, Barfuss
Драмы, Мелодрамы110 мин16+
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Сюжет
Можно ли встретить более диковинную пару, чем Ник и Лайла — хронический аутсайдер и склонная к самоубийству, психически неустойчивая девушка? Проработав лишь сутки уборщиком в психбольнице, Ник совершенно случайно предотвращает суицид Лайлы. После чего беззащитная, но упорная девушка однажды появляется на пороге его квартиры и остается с ним навсегда. Но есть ли еще место для любви в таких сердцах, искалеченных предвзятостью и стереотипами социума?
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актриса
Йоханна
Вокалек
- НТАктриса
Надя
Тиллер
- ШВАктёр
Штеффен
Винк
- ММАктёр
Михаэль
Мендль
- АНАктриса
Александра
Нелдель
- ИКАктриса
Имоген
Когге
- ЯКАктриса
Янине
Кунце
- ШШАктриса
Штефани
Штаппенбек
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- ЯПСценарист
Янн
Пройсс
- НфСценарист
Ника
фон Альтенштадт
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- ТЦПродюсер
Томас
Циклер
- ВБПродюсер
Вольфганг
Браун
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЕВХудожница
Елена
Вегнер
- Монтажёр
Тиль
Швайгер
- КфМонтажёр
Константин
фон Сельд