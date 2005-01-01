Босиком по мостовой (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли встретить более диковинную пару, чем Ник и Лайла — хронический аутсайдер и склонная к самоубийству, психически неустойчивая девушка? Проработав лишь сутки уборщиком в психбольнице, Ник совершенно случайно предотвращает суицид Лайлы. После чего беззащитная, но упорная девушка однажды появляется на пороге его квартиры и остается с ним навсегда. Но есть ли еще место для любви в таких сердцах, искалеченных предвзятостью и стереотипами социума?



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