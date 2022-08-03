Не самый удачный день
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Не самый удачный день

Не самый удачный день (фильм, 1966) смотреть онлайн

8.11966, Не самый удачный день
Мелодрама, Комедия85 мин18+

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О фильме

Супруги Степановы и не ждали ничего хорошего от этого дня. Ведь именно сегодня им предстоит явиться в суд, который будет рассматривать дело об их разводе. Присмотреть за их дочерью Дунечкой они попросили Никиту. Но для него это тоже не очень удачный день: ему надо успеть на запись радиоспектакля, помочь другу сдать экзамен, обманув доцента, да еще и разобраться в отношениях с любимой девушкой... Но и оставить Дуню одну он никак не может и вынужден взять ее с собой.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb