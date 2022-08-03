Не самый удачный день (фильм, 1966) смотреть онлайн

Супруги Степановы и не ждали ничего хорошего от этого дня. Ведь именно сегодня им предстоит явиться в суд, который будет рассматривать дело об их разводе. Присмотреть за их дочерью Дунечкой они попросили Никиту. Но для него это тоже не очень удачный день: ему надо успеть на запись радиоспектакля, помочь другу сдать экзамен, обманув доцента, да еще и разобраться в отношениях с любимой девушкой... Но и оставить Дуню одну он никак не может и вынужден взять ее с собой.

