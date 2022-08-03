Не самый удачный день (фильм, 1966) смотреть онлайн
8.11966, Не самый удачный день
Мелодрама, Комедия85 мин18+
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О фильме
Супруги Степановы и не ждали ничего хорошего от этого дня. Ведь именно сегодня им предстоит явиться в суд, который будет рассматривать дело об их разводе. Присмотреть за их дочерью Дунечкой они попросили Никиту. Но для него это тоже не очень удачный день: ему надо успеть на запись радиоспектакля, помочь другу сдать экзамен, обманув доцента, да еще и разобраться в отношениях с любимой девушкой... Но и оставить Дуню одну он никак не может и вынужден взять ее с собой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- Актёр
Никита
Михалков
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- Актриса
Светлана
Светличная
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- НСАктриса
Нина
Сазонова
- ИААктёр
И.
Андрюшинас
- Актриса
Ольга
Аросева
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- ЭИАктёр
Эдуард
Иоч
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин