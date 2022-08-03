Предел желаний (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.71983, Предел желаний
Драма75 мин18+
О фильме
Вера довольна своей работой в детском саду – молодую воспитательницу любят и коллеги, и дети, особенно маленький Алeша. В то же время ее родственники недовольны, что у Веры нет амбиций побольше, а жених Толя хочет забрать ее в другой город, не интересуясь, хочет ли она этого сама. Кажется, никто из близких, кроме самих воспитанников, не воспринимает ее занятие всерьез.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АЛАктёр
Алексей
Любимов
- Актриса
Ольга
Аросева
- ТБАктриса
Татьяна
Бондаренко
- ВМАктёр
Виталий
Максимов
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- ВШАктёр
Владимир
Шихов
- ВПАктёр
Владимир
Портнов
- АГАктёр
Андрей
Галушко
- ВФАктёр
Василий
Федоров
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин