Вера довольна своей работой в детском саду – молодую воспитательницу любят и коллеги, и дети, особенно маленький Алeша. В то же время ее родственники недовольны, что у Веры нет амбиций побольше, а жених Толя хочет забрать ее в другой город, не интересуясь, хочет ли она этого сама. Кажется, никто из близких, кроме самих воспитанников, не воспринимает ее занятие всерьез.

