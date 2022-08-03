Предел желаний
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Предел желаний

Предел желаний (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

8.71983, Предел желаний
Драма75 мин18+

О фильме

Вера довольна своей работой в детском саду – молодую воспитательницу любят и коллеги, и дети, особенно маленький Алeша. В то же время ее родственники недовольны, что у Веры нет амбиций побольше, а жених Толя хочет забрать ее в другой город, не интересуясь, хочет ли она этого сама. Кажется, никто из близких, кроме самих воспитанников, не воспринимает ее занятие всерьез.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb