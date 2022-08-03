Все для Вас (фильм, 1964) смотреть онлайн
8.41964, Все для Вас
Мюзикл, Комедия80 мин12+
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О фильме
Мария Барашкина – на зависть деятельная женщина. В своем городе она помогла открыть больницу, ателье и стадион, а теперь у нее новая цель – организовать комбинат бытового обслуживания, который должен облегчить жизнь женщинам, которым приходится сочетать домашние дела с карьерой. Вот только кто там будет работать – пока непонятно.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МБРежиссёр
Мария
Барабанова
- ВСРежиссёр
Владимир
Сухобоков
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЛЧАктриса
Людмила
Черепанова
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- БИАктёр
Борис
Иванов
- Актриса
Ольга
Аросева
- НКАктёр
Николай
Кодин
- ККАктёр
Константин
Карельских
- ББАктёр
Борис
Бибиков
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- АПОператор
Алексей
Полканов
- АЛКомпозитор
Александр
Лебедев