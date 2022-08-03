Все для Вас (фильм, 1964) смотреть онлайн

Мария Барашкина – на зависть деятельная женщина. В своем городе она помогла открыть больницу, ателье и стадион, а теперь у нее новая цель – организовать комбинат бытового обслуживания, который должен облегчить жизнь женщинам, которым приходится сочетать домашние дела с карьерой. Вот только кто там будет работать – пока непонятно.

