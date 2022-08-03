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Все для Вас (фильм, 1964) смотреть онлайн

8.41964, Все для Вас
Мюзикл, Комедия80 мин12+

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О фильме

Мария Барашкина – на зависть деятельная женщина. В своем городе она помогла открыть больницу, ателье и стадион, а теперь у нее новая цель – организовать комбинат бытового обслуживания, который должен облегчить жизнь женщинам, которым приходится сочетать домашние дела с карьерой. Вот только кто там будет работать – пока непонятно.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все для Вас»