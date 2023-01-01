О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжн�ость. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.



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