О бедном гусаре замолвите слово
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О бедном гусаре замолвите слово

О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) смотреть онлайн

1980, О бедном гусаре замолвите слово 1 сезон
Комедии, Исторические12+

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Сюжет

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «О бедном гусаре замолвите слово»

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