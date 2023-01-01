О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) смотреть онлайн
1980, О бедном гусаре замолвите слово 1 сезон
Комедии, Исторические12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжн�ость. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыКомедии, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актёр
Станислав
Садальский
- Актёр
Валентин
Гафт
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актёр
Владимир
Носик
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- БКПродюсер
Борис
Криштул
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров