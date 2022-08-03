О бедном гусаре замолвите слово. Часть 2
Wink
Детям
О бедном гусаре замолвите слово
1-й сезон
2-я серия

О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.21980, О бедном гусаре замолвите слово. Часть 2
Комедия, Исторический12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «О бедном гусаре замолвите слово»