О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1980, О бедном гусаре замолвите слово. Часть 1
Комедия, Исторический12+
О сериале
Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актёр
Станислав
Садальский
- Актёр
Валентин
Гафт
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актёр
Владимир
Носик
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- БКПродюсер
Борис
Криштул
- НФХудожница
Нэлли
Фомина
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров