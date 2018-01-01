О бедном гусаре замолвите слово (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Детям
О бедном гусаре замолвите слово
1-й сезон

1980, О бедном гусаре замолвите слово. Сезон 1 2 серии
Комедия, Мелодрама12+

О сериале

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадeжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актeр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадeжности корнет Плетнeв.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

