Внимание, обезьянки
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Внимание, обезьянки

Внимание, обезьянки (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

8.61984, Внимание, обезьянки 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отечественный мультсериал по сценарию детского писателя Григория Остера. В центре сюжета – обезьянье семейство, проживающее в зоопарке. Малыши так и норовят вырваться из-под материнской опеки и регулярно оказываются среди людей, нарушая общественный порядок и провоцируя курьезные ситуации.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb