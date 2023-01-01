Внимание, обезьянки (мультсериал, 1984) смотреть онлайн
8.61984, Внимание, обезьянки 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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Сюжет
Отечественный мультсериал по сценарию детского писателя Григория Остера. В центре сюжета – обезьянье семейство, проживающее в зоопарке. Малыши так и норовят вырваться из-под материнской опеки и регулярно оказываются среди людей, нарушая общественный порядок и провоцируя курьезные ситуаци�и.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb