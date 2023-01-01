Внимание, обезьянки (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественный мультсериал по сценарию детского писателя Григория Остера. В центре сюжета – обезьянье семейство, проживающее в зоопарке. Малыши так и норовят вырваться из-под материнской опеки и регулярно оказываются среди людей, нарушая общественный порядок и провоцируя курьезные ситуаци�и.



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