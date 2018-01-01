Внимание, обезьянки (мультсериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

Отечественный мультсериал по сценарию детского писателя Григория Остера. В центре сюжета – обезьянье семейство, проживающее в зоопарке. Малыши так и норовят вырваться из-под материнской опеки и регулярно оказываются среди людей, нарушая общественный порядок и провоцируя курьезные ситуации.

