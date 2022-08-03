Внимание, обезьянки (мультсериал, 1995) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.41995, Обезьянки в опере
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
О сериале
Тигр вместе с мамой-обезьянкой пошeл в театр на «Отелло». Из-за шаловливых обезьянок актриса-Дездемона сбежала, и по просьбе режиссера мама-обезьяна заменяет еe.
СтранаРоссия, СССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb