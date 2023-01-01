Внимание, обезьянки (мультсериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.21985, Обезьянки и грабители
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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Сюжет
Гуляя по улице, маленькие обезьянки стали свидетелями ограбления магазина, но они не растерялись и остановили злоумышленников…
Сериал Обезьянки и грабители 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР, Франция
КачествоSD
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb