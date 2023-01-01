Обезьянки и грабители
Wink
Детям
Внимание, обезьянки
1-й сезон
1-я серия

Внимание, обезьянки (мультсериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.21985, Обезьянки и грабители
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Гуляя по улице, маленькие обезьянки стали свидетелями ограбления магазина, но они не растерялись и остановили злоумышленников…

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb