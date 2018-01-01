Веселые и беззаботные (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно

Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное - настоящую любовь. А далее Микки Маус, Дональд Дак и недотепа Гуфи пускаются в захватывающие приключения, чтобы вернуть процветание обедневшему королевству.



