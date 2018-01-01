Wink
Детям
Веселые и беззаботные
Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые и беззаботные»

Режиссёры

Хэмилтон Ласк

Hamilton Luske
Режиссёр
Джек Кинни

Jack Kinney
Режиссёр

Актёры

Дина Шор

Dinah Shore
АктрисаDinah Shore - рассказчик
Кларенс Нэш

Clarence Nash
АктёрDonald Duck / Cat
Клифф Эдвардс

Cliff Edwards
Актёр
Луана Паттен

Luana Patten
АктрисаLuana
Билли Гилберт

Billy Gilbert
Актёр
Диннинг Систерс

The Dinning Sisters
Актриса
Анита Гордон

Anita Gordon
Актриса
Эдгар Берген

Edgar Bergen
АктёрEdgar Bergen / Charlie McCarthy / Mortimer Snerd
The King’s Men

The King's Men
Актёр

Сценаристы

Джо Ринальди

Joe Rinaldi
Сценарист
Гарри Ривз

Harry Reeves
Сценарист
Билл Пит

Bill Peet
Сценарист
Фрэнк Тэшлин

Frank Tashlin
Сценарист
Гомер Брайтман

Homer Brightman
Сценарист

Композиторы

Оливер Уоллес

Oliver Wallace
Композитор
Пол Дж. Смит

Paul J. Smith
Композитор