Приключения Икабода и мистера Тоада
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Детям
Приключения Икабода и мистера Тоада

Приключения Икабода и мистера Тоада (фильм, 1949) смотреть онлайн

1949, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad
Мультфильм, Ужасы6+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

Это сказка о настоящей дружбе, о необыкновенных и очень опасных приключениях веселого лягушонка и его друзей, находчивость и смекалка которых помогают ему в самую трудную минуту.

В деревушке под названием Сонная Лощина поселяется необычный человек по имени Икабод Крэйн. Как-то раз ему рассказывают легенду о таинственном всаднике без головы, который обезглавливает свои жертвы…

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Ужасы, Мультфильм, Фэнтези

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Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Икабода и мистера Тоада»