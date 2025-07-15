Приключения Икабода и мистера Тоада (фильм, 1949) смотреть онлайн

Это сказка о настоящей дружбе, о необыкновенных и очень опасных приключениях веселого лягушонка и его друзей, находчивость и смекалка которых помогают ему в самую трудную минуту.



В деревушке под названием Сонная Лощина поселяется необычный человек по имени Икабод Крэйн. Как-то раз ему рассказывают легенду о таинственном всаднике без головы, который обезглавливает свои жертвы…



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