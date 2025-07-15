Приключения Икабода и мистера Тоада (фильм, 1949) смотреть онлайн
1949, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad
Мультфильм, Ужасы6+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Это сказка о настоящей дружбе, о необыкновенных и очень опасных приключениях веселого лягушонка и его друзей, находчивость и смекалка которых помогают ему в самую трудную минуту.
В деревушке под названием Сонная Лощина поселяется необычный человек по имени Икабод Крэйн. Как-то раз ему рассказывают легенду о таинственном всаднике без головы, который обезглавливает свои жертвы…
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Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Элгар
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- БКАктёр
Бинг
Кросби
- БРАктёр
Бэзил
Рэтбоун
- ЭБАктёр
Эрик
Блор
- ДПАктёр
Дж.
Пэт О’Мэлли
- ДМАктёр
Джон
МакЛэйш
- ККАктёр
Колин
Кэмпбелл
- КГАктёр
Кэмпбелл
Грант
- КААктёр
Клод
Аллистер
- TRАктёр
The
Rhythmaires
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- ПКАктёр
Пинто
Колвиг
- ББАктёр
Билли
Блэтчер
- ККАктёр
Кэнди
Кандидо
- ДКАктёр
Джад
Конлон
- ЛДАктёр
Лесли
Дэнисон
- ЭПСценарист
Эрдман
Пеннер
- УХСценарист
Уинстон
Хиблер
- ДРСценарист
Джо
Ринальди
- ТССценарист
Тед
Сирс
- ГБСценарист
Гомер
Брайтман
- ГРСценарист
Гарри
Ривз
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес