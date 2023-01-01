Питер Пэн
Wink
Детям
Питер Пэн
8.81952, Peter Pan
Мультфильм, Семейный73 мин0+

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Питер Пэн (фильм, 1952) смотреть онлайн

О фильме

Питер и Венди исследуют прелести вечного детства. Классика Disney от создателей хитов «Леди и бродяга», «Бемби» и «Золушка».

Мальчик Питер живет на волшебном острове в загадочной стране Неверленд: дети здесь никогда не взрослеют, а еще умеют летать! Однажды случайно Питер Пэн попадает в обычный мир и знакомится с детьми семьи Дарлинг. Венди жалуется Питеру, что вот-вот должна переехать из детской в отдельную комнату, но не хочет становиться взрослой. И тогда сказочный гость зовет девочку и ее младших братьев, Джона и Майкла, отправиться вместе с ним в Неверлэнд, где они смогут навсегда остаться детьми. Впереди детей ждет увлекательное путешествие, в котором они обретут не только новых друзей, но и встретят врагов.

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Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн»