Питер Пэн (фильм, 1952) смотреть онлайн
О фильме
Питер и Венди исследуют прелести вечного детства. Классика Disney от создателей хитов «Леди и бродяга», «Бемби» и «Золушка».
Мальчик Питер живет на волшебном острове в загадочной стране Неверленд: дети з�десь никогда не взрослеют, а еще умеют летать! Однажды случайно Питер Пэн попадает в обычный мир и знакомится с детьми семьи Дарлинг. Венди жалуется Питеру, что вот-вот должна переехать из детской в отдельную комнату, но не хочет становиться взрослой. И тогда сказочный гость зовет девочку и ее младших братьев, Джона и Майкла, отправиться вместе с ним в Неверлэнд, где они смогут навсегда остаться детьми. Впереди детей ждет увлекательное путешествие, в котором они обретут не только новых друзей, но и встретят врагов.
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СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ХЛРежиссёр
Хэмилтон
Ласк
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- БДАктёр
Бобби
Дрисколл
- КБАктриса
Катрин
Бомонт
- ГКАктёр
Ганс
Конрид
- БТАктёр
Билл
Томпсон
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ПКАктёр
Пол
Коллинз
- ТЛАктёр
Томми
Ласки
- ККАктёр
Кэнди
Кандидо
- ТКАктёр
Том
Конуэй
- РДАктёр
Роланд
Дюпри
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- ТССценарист
Тед
Сирс
- ЭПСценарист
Эрдман
Пеннер
- БПСценарист
Билл
Пит
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- РУАктёр дубляжа
Роман
Умаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес