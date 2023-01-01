Питер Пэн (фильм, 1952) смотреть онлайн

Питер и Венди исследуют прелести вечного детства. Классика Disney от создателей хитов «Леди и бродяга», «Бемби» и «Золушка».



Мальчик Питер живет на волшебном острове в загадочной стране Неверленд: дети з�десь никогда не взрослеют, а еще умеют летать! Однажды случайно Питер Пэн попадает в обычный мир и знакомится с детьми семьи Дарлинг. Венди жалуется Питеру, что вот-вот должна переехать из детской в отдельную комнату, но не хочет становиться взрослой. И тогда сказочный гость зовет девочку и ее младших братьев, Джона и Майкла, отправиться вместе с ним в Неверлэнд, где они смогут навсегда остаться детьми. Впереди детей ждет увлекательное путешествие, в котором они обретут не только новых друзей, но и встретят врагов.



Не терпится узнать, захочется ли Венди вернуться домой? Узнаете, если будете смотреть фэнтези «Питер Пэн», — фильм онлайн скоро будет доступен на нашем видеосервисе Wink!



Питер Пэн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.