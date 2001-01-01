Крот. Сезон 1. Серия 11
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Крот (сериал, 2001) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.22001, Крот. Сезон 1. Серия 11
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Оперативного работника уголовного розыска Сергея Кузьмичева посылают в Москву с целью внедрения в одну из преступных группировок. Его первое задание представляется не очень сложным. Молодой парень из провинции, якобы приехавший на заработки, успешно с ним справляется.

Однако, по воле случая, он оказывается в самом пекле бандитских разборок. Получив со временем статус серьезного уголовного авторитета, он внедряется во все более влиятельные группировки, и, войдя в доверие, вступает в борьбу с мощной, отлаженной системой криминального мира.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крот»