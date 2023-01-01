Фантазия (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
7.31940, Fantasia
Мультфильм119 мин0+
О фильме
Картина состоит из 8 классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики.
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СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- НФРежиссёр
Норман
Фергюсон
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Элгар
- САРежиссёр
Сэмюэл
Армстронг
- ЛСАктёр
Леопольд
Стоковски
- ДТАктёр
Димс
Тейлор
- КБАктёр
Кори
Бертон
- УДАктёр
Уолт
Дисней
- ДМАктёр
Джеймс
МакДональд
- ДНАктриса
Джульетта
Новис
- ПДАктёр
Пол
Дж. Смит
- ДГСценарист
Джо
Грант
- ДХСценарист
Дик
Хюмер
- ЛБСценарист
Ли
Блэр
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- БШПродюсер
Бен
Шарпстин
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Ноткин
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ББХудожник
Брюс
Бушмен
- ТКХудожник
Том
Кодрик
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- ЛНХудожник
Лэнс
Нолли
- ДВОператор
Джеймс
Вонг Хау
- ЛСКомпозитор
Леопольд
Стоковски