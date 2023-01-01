Фантазия
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Фантазия

Фантазия (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

7.31940, Fantasia
Мультфильм119 мин0+

О фильме

Картина состоит из 8 классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики.

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Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантазия»