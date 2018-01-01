Wink
Фантазия
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантазия»

Режиссёры

Норман Фергюсон

Norman Ferguson
Режиссёр
Джеймс Элгар

James Algar
Режиссёр
Сэмюэл Армстронг

Samuel Armstrong
Режиссёр

Актёры

Леопольд Стоковски

Leopold Stokowski
Актёр
Димс Тейлор

Deems Taylor
Актёр
Кори Бертон

Corey Burton
Актёр
Уолт Дисней

Walt Disney
Актёр
Джеймс МакДональд

James MacDonald
Актёр
Джульетта Новис

Julietta Novis
Актриса
Пол Дж. Смит

Paul J. Smith
Актёр

Сценаристы

Джо Грант

Joe Grant
Сценарист
Дик Хюмер

Dick Huemer
Сценарист
Ли Блэр

Lee Blair
Сценарист

Продюсеры

Уолт Дисней

Walt Disney
Продюсер
Бен Шарпстин

Ben Sharpsteen
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Александр Ноткин

Актёр дубляжа

Художники

Кен Андерсон

Ken Anderson
Художник
Брюс Бушмен

Bruce Bushman
Художник
Том Кодрик

Tom Codrick
Художник
Джон Хабли

John Hubley
Художник
Лэнс Нолли

Lance Nolley
Художник

Операторы

Джеймс Вонг Хау

James Wong Howe
Оператор

Композиторы

Леопольд Стоковски

Leopold Stokowski
Композитор