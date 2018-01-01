Wink
Фильмы
В моей смерти прошу винить Клаву К.
Актёры и съёмочная группа фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Режиссёры

Николай Лебедев

Режиссёр
Эрнест Ясан

Режиссёр

Актёры

Владимир Шевельков

АктёрСерёжа Лавров
Надежда Горшкова

АктрисаКлава Климкова
Елена Хопшоносова

АктрисаКлава Климкова в детстве
Ольга Озерецковская

АктрисаКлава Климкова - школьница
Максим Ясан

АктёрСережа Лавров в детстве
Владимир Сидоров

АктёрЛаврик
Андрей Мусатов

АктёрСережа Лавров - школьник
Любовь Полищук

АктрисаВера Сергеевна Климкова
Виктор Костецкий

АктёрЛавров Павел Афанасьевич
Валентина Панина

АктрисаРита Лаврова

Продюсеры

Борис Гринер

Продюсер
Алексей Гусев

Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Лилия Мошкина

Художница

Операторы

Валерий Миронов

Оператор

Композиторы

Александр Журбин

Композитор