Условия контракта 2. Серия 2
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Условия контракта 2 (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22013, Условия контракта 2. Серия 2
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история главных героев сериала Марии и Олега, которые отмечают годовщину свадьбы. Большой загородный дом, заботливый муж, подрастающая дочка – кажется, теперь у Маши есть всe, о чем только можно мечтать. Однако праздник превращается в ссору – между супругами за этот год накопилось множество неразрешенных проблем. Они все больше отдаляются друг от друга…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условия контракта 2»

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