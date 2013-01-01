Условия контракта 2 (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.22013, Условия контракта 2. Серия 4
Мелодрамы16+
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Сюжет
Это история главных героев сериала Марии и Олега, которые отмечают годовщину свадьбы. Большой загородный дом, заботливый муж, подрастающая дочка – кажется, теперь у Маши есть всe, о чем только можно мечтать. Однако праздник превращается в ссору – между супругами за этот год накопилось множество неразрешенных проблем. Они все больше отдаляются друг от друга…
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ОМРежиссёр
Олег
Массарыгин
- Актриса
Елена
Великанова
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актриса
Валентина
Панина
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- Актёр
Алек�сандр
Андриенко
- ГГАктриса
Галина
Гусева
- АОАктёр
Артём
Осипов
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ОЗХудожница
Ольга
Зеленова
- ВКОператор
Владимир
Кислицын
- РЗКомпозитор
Рубен
Затикян