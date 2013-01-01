Условия контракта 2. Серия 6
Условия контракта 2
1-й сезон
6-я серия

Условия контракта 2 (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Условия контракта 2. Серия 6
Мелодрама16+

Это история главных героев сериала Марии и Олега, которые отмечают годовщину свадьбы. Большой загородный дом, заботливый муж, подрастающая дочка – кажется, теперь у Маши есть всe, о чем только можно мечтать. Однако праздник превращается в ссору – между супругами за этот год накопилось множество неразрешенных проблем. Они все больше отдаляются друг от друга…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

