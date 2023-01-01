Биография

Любовь Тихомирова — актриса театра, кино и телевидения. Обладательница премии ТЭФИ. Родилась в Ленинграде 7 сентября 1978 года. В детстве будущая артистка занималась танцами и художественной гимнастикой. После окончания школы поступила в Высшее театральное училище Щукина. Подрабатывала, продавая проездные билеты и выступая в качестве танцовщицы. Первую известность получила благодаря работе на сцене — служила в Государственном академическом театре имени Вахтангова, театре «Сатирикон». Также была соведущей популярной программы «Армейский магазин», входила в актерский состав шоу «Слава богу, ты пришел!». Сегодня Любовь Тихомирова активно снимается в полнометражных и многосерийных проектах, ее фильмография насчитывает более 45 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Венец творения», «Обратная сторона Луны», «Воронины», «Мужчина во мне», «Молоды и счастливы», в картинах «Кавказская пленница!», «Попса».