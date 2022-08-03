Условия контракта 2 (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Это история главных героев сериала Марии и Олега, которые отмечают годовщину свадьбы. Большой загородный дом, заботливый муж, подрастающая дочка – кажется, теперь у Маши есть всe, о чем только можно мечтать. Однако праздник превращается в ссору – между супругами за этот год накопилось множество неразрешенных проблем. Они все больше отдаляются друг от друга…

