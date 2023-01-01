Биография

Максим Литовченко – российский актер театра и кино, телеведущий, экстремальный спортсмен. Литовченко родился в Москве в 1969 году, по первому образованию режиссер (выпускник ГИТИСа), по второму – актер (выпускник ВГИКа). Между двумя высшими образованиями Литовченко несколько лет посвятил экстремальным видам спорта, в частности, прыжкам с парашютом. Увлекался бейсджампингом, прыжками с экстремально низких высот. Совершил более 700 прыжков. Первые фильмы Максима Литовченко дали ему эпизодические роли, его имя даже не упоминали в титрах. В 2005 году вышел фильм «Бой с тенью», в котором Литовченко досталась серьезная роль. С выходом следующих частей картины возвращался на экраны и его персонаж Шлыков, которого Литовченко сыграл. Литовченко часто берут на роли военных – впечатляют и его выправка, и его фигура, отменно смотрящаяся в форме, и спортивное телосложение, и высокий рост – 196 см. Сегодня Литовченко играет в нескольких спектаклях в театре «Мастерская Петра Фоменко», параллельно развивается его кинокарьера. Значимые роли Максима Литовченко последних лет: Юрий Никулин в драме, посвященной жизни Людмилы Гурченко, писатель в картине «Отель "Элеон"», Гончар в фильме «СМЕРШ», актер продолжает сниматься в многосезонном сериале «Ищейка». Литовченко гордится статусом свободного холостяка, любимца женщин. Известно, что у актера есть дочь Катя.