Подмена (Сериал, 2016 год) смотреть онлайн

Оля становится жертвой коварного плана, который рушит ее семейное счастье.
Ольга счастлива в браке с бизнесменом Дмитрием и живет в полном достатке, но в один прекрасный день ее замужество превращается в ночной кошмар: горячо любимый муж наносит удар в спину, обвиняя Ольгу в измене и выгоняя из дома. Чудесная сказка рушится в одночасье, Золушка оказывается на улице. Как самый близкий человек мог так поступить? Ответ весьма банален: все дело в любовнице. Дмитрий давно решил развестись с женой и воспользовался услугами специального агентства, чтобы найти подходящий повод. Сможет ли Ольга добиться справедливости? Спешите смотреть онлайн фильм «Подмена» (2016) в хорошем качестве, чтобы все узнать.
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Екатерина
Олькина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- МЖАктёр
Максим
Житник
- Актёр
Александр
Бухаров
- АРАктёр
Андрей
Рогожин
- Актёр
Александр
Андриенко
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Василиса
Немцова
- Актриса
Екатерина
Семенова
- ЕБАктриса
Елена
Блинникова
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин