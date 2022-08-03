Подмена (Сериал, 2016 год) смотреть онлайн

Оля становится жертвой коварного плана, который рушит ее семейное счастье.



Ольга счастлива в браке с бизнесменом Дмитрием и живет в полном достатке, но в один прекрасный день ее замужество превращается в ночной кошмар: горячо любимый муж наносит удар в спину, обвиняя Ольгу в измене и выгоняя из дома. Чудесная сказка рушится в одночасье, Золушка оказывается на улице. Как самый близкий человек мог так поступить? Ответ весьма банален: все дело в любовнице. Дмитрий давно решил развестись с женой и воспользовался услугами специального агентства, чтобы найти подходящий повод. Сможет ли Ольга добиться справедливости? Спешите смотреть онлайн фильм «Подмена» (2016) в хорошем качестве, чтобы все узнать.



На портале more.tv этот и другие фильмы можно смотреть онлайн в HD качестве. Начинайте смотреть онлайн «Подмена» (2016) и оставляйте свои отзывы.

