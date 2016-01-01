Подмена. Серия 2
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Подмена (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Подмена. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оля становится жертвой коварного плана, который в одночасье рушит ее семейное счастье. С помощью хитрой инсценировки женщину обвиняют в измене. Муж сразу же подаeт на развод. Выясняется, что он только рад скинуть брачные оковы – ведь у него давно есть любовь на стороне. Оля оказывается выброшенной на улицу без средств к существованию. Удастся ли ей раскрыть заговор и докопаться до правды?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подмена»