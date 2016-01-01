Подмена (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92016, Подмена. Серия 2
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Сюжет
Оля становится жертвой коварного плана, который в одночасье рушит ее семейное счастье. С помощью хитрой инсценировки женщину обвиняют в измене. Муж сразу же подаeт на развод. Выясняется, что он только рад скинуть брачные оковы – ведь у него давно есть любовь на стороне. Оля оказывается выброшенной на улицу без средств к существованию. Удастся ли ей раскрыть заговор и докопаться до правды?
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Екатерина
Олькина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- МЖАктёр
Максим
Житник
- Актёр
Александр
Бухаров
- АРАктёр
Андрей
Рогожин
- Актёр
Александр
Андриенко
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Василиса
Немцова
- Актриса
Екатерина
Семенова
- ЕБАктриса
Елена
Блинникова
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин