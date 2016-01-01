Подмена (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Оля становится жертвой коварного плана, который в одночасье рушит ее семейное счастье. С помощью хитрой инсценировки женщину обвиняют в измене. Муж сразу же подаeт на развод. Выясняется, что он только рад скинуть брачные оковы – ведь у него давно есть любовь на стороне. Оля оказывается выброшенной на улицу без средств к существованию. Удастся ли ей раскрыть заговор и докопаться до правды?



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