Семь жен одного холостяка. Серия 8
Wink
Сериалы
Семь жен одного холостяка
1-й сезон
8-я серия

Семь жен одного холостяка (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72009, Семь жен одного холостяка. Серия 8
Комедии16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В небольшом провинциальном городе живет немолодой уже, но и не старый, шофер-дальнобойщик Гена. Мужик он веселый, бойкий, хохмач, женолюб, авантюрист, привыкший брать от жизни все, — словом, персонаж «с изюминкой». По роду деятельности колесит он по необъятной нашей Родине, сталкиваясь с различными людьми и попадая то в смешные, то в смертельно опасные ситуации.

Сериал Семь жен одного холостяка 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Семь жен одного холостяка»

Всё