Семь жен одного холостяка (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.72009, Семь жен одного холостяка. Серия 7
Комедии16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В небольшом провинциальном городе живет немолодой уже, но и не старый, шофер-дальнобойщик Гена. Мужик он веселый, бойкий, хохмач, женолюб, авантюрист, привыкший брать от жизни все, — словом, персонаж «с изюминкой». По роду деятельности колесит он по необъятной нашей Родине, сталкиваясь с различными людьми и попадая то в смешные, то в смертельно опасные ситуации.
Сериал Семь жен одного холостяка 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- МААктёр
Марат
Амираев
- Актёр
Александр
Андриенко
- АГАктёр
Алексей
Гущин
- АДАктриса
Антонина
Деманова
- ОКАктёр
Олег
Карин
- ИКАктриса
Ирина
Климова
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- МОАктриса
Марина
Орел
- ЮПАктриса
Юлия
Полынская
- АГСценарист
Алла
Гусева
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- САОператор
Сергей
Акопов
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов