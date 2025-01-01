Фильм Тимур и его команда

Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур».



Тимур и его команда покупка билетов в кино онлайн