Фильм Тимур и его команда
2025, Тимур и его команда
Приключения12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур».
Тимур и его команда покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Семенов
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Алина
Ланина
- ДМАктёр
Денис
Майданов
- МАктриса
МАЙВЛ
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актёр
Алексей
Онежен
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- НБАктёр
Никита
Буреев
- Актёр
Никита
Кологривый
- МГАктёр
Михаил
Грищенко
- СКСценарист
Сергей
Крайнев
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- АССценарист
Андрей
Семенов
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АСПродюсер
Андрей
Семенов
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин
- ДМКомпозитор
Денис
Майданов