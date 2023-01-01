Биография

Алина Ланина — актриса кино и телевидения. Родилась в Екатеринбурге 3 марта 1989 года. Росла разносторонним ребенком — занималась танцами, при этом училась в физико-математическом классе. Пробовала себя в качестве модели, а после выпускного поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт. Принимала участие в таких спектаклях, как «Жена и змей», «Маугли», «Ловушка», «Дети Ванюшина», «Дама с собачкой», «Таня». Будучи студенткой, заняла третье место на конкурсе исполнителей художественного слова имени Яхонтова. Сегодня фильмография Алины Ланиной насчитывает более 40 ролей. Ее можно увидеть в сериалах «Чужие дети», «Алмазная корона», «Тайный института благородных девиц», «СашаТаня», «Обручальное кольцо», «Кухня», а также в фильмах «Защитники», «На Париж», «Подкидыш».