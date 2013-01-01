Берега любви (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вера – ответственная и бойкая деревенская труженица, из тех, кто «коня на скаку остановит». Она и бакенщица, и егерь, и пасечник, и бессменный блюститель порядка. Везде Вера успевает — вот только в личной жизни счастья нет. Муж изменяет ей, и, прогнав его, героиня остается одна с дочерьми.



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