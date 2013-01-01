Берега любви
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Берега любви

Берега любви (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Берега любви
Мелодрамы91 мин12+

Сюжет

Вера – ответственная и бойкая деревенская труженица, из тех, кто «коня на скаку остановит». Она и бакенщица, и егерь, и пасечник, и бессменный блюститель порядка. Везде Вера успевает — вот только в личной жизни счастья нет. Муж изменяет ей, и, прогнав его, героиня остается одна с дочерьми.

Берега любви смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Берега любви»

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