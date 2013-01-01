Берега любви (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Берега любви
Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Вера – ответственная и бойкая деревенская труженица, из тех, кто «коня на скаку остановит». Она и бакенщица, и егерь, и пасечник, и бессменный блюститель порядка. Везде Вера успевает — вот только в личной жизни счастья нет. Муж изменяет ей, и, прогнав его, героиня остается одна с дочерьми.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Алина
Ланина
- ЛПАктриса
Людмила
Пошехонова
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- НААктриса
Наталья
Асанкина
- ПЛАктёр
Павел
Лемешко
- ПРАктёр
Петр
Рабчевский
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко