Тимур и его команда
Актёры и съёмочная группа фильма «Тимур и его команда»

Режиссёры

Андрей Семенов

Режиссёр

Актёры

Егор Бероев

АктёрГенерал
Алина Ланина

АктрисаОльга
Денис Майданов

Актёр
МАЙВЛ

АктрисаЖеня
Александр Дьяченко

Актёротец Квакина
Алексей Онежен

АктёрТимур
Елена Цыплакова

АктрисаЕкатерина Сидоровна
Никита Буреев

АктёрГудвин
Никита Кологривый

АктёрКостя
Михаил Грищенко

АктёрИгорь

Сценаристы

Сергей Крайнев

Сценарист
Аркадий Гайдар

Сценарист
Андрей Семенов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Игнатьев

Продюсер
Андрей Семенов

Продюсер

Художники

Евгений Бюрчиев

Художник

Композиторы

Андрей Батурин

Композитор
Денис Майданов

Композитор