Леший 2 (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.72008, Леший 2 1 сезон
Мелодрамы18+
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Сюжет
Счастливому семейству Никитиных, ожидающих первенца, объявлена настоящая война… Ни Света, ни Алексей не в состоянии оборвать череду необъяснимых происшествий – взрыв самолета, похищение сестры Алексея, отравление лошадей. Под подозрение милиции падает каждый, кто когда-либо бывал в усадьбе или работал у его радушной хозяйки. Ничего не проясняет и письмо, подброшенное Алексею – похититель не требует выкуп за Катю. На ее поиски сначала отравляется Никитин старший, днем позже Света и Карпыч… Все трое пропадают в лесу...
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6.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актриса
Анна
Дубровская
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Арнис
Лицитис
- НКАктёр
Николай
Коробов
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Павел
Баршак
- Актёр
Павел
Кассинский
- ЮКАктёр
Юрий
Комиссаров
- АКСценарист
Александр
Копейкин
- АКПродюсер
Александр
Копейкин
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИГПродюсер
Игорь
Гарькавый
- АКОператор
Александр
Кальницкий
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский