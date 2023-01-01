Биография

Анна Дубровская – российская актриса кино и театра. Родилась 27 ноября 1972 года в Белоруссии, в городе Минске. Имеет почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. В школьные годы будущая актриса занималась музыкой и сочиняла песни, однажды снялась кино. Свою первую роль Анна Дубровская сыграла, когда ей было всего 8 лет, – в телеспектакле «Между А и Б». После школы перебралась в Москву и поступила в Щукинское училище, окончив которое была принята на работу в Государственный академический театр имени Вахтангова. Очень скоро случилась и первая главная роль – актриса сыграла молодую разлучницу Оксану в фильме «Хочу вашего мужа». Дубровская замужем второй раз, за режиссером Вадимом Дубровицким. От первого брака имеет дочь. За свою карьеру актриса сыграла несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. Наиболее известна по таким проектам, как «Девять неизвестных», «Моя прекрасная няня», «Леший». Настоящую же популярность принес Анне Дубровской фильм «Ночной дозор», где она исполнила роль вампирши Ларисы. Должна была сниматься в картине Сергея Бодрова-младшего «Связной», но незадолго до схода лавины и гибели съемочной группы улетела в Москву по работе. На данный момент активно снимается в сериалах и фильмах, играет в театре. Является дважды лауреатом известной театральной премии «Чайка» за роли в спектаклях «Отелло» и «Много шума из ничего».